Fiorentina-Bologna (mercoledì, 21,45, Sky): vincere dopo lo scandalo di Roma. Formazioni (Di martedì 28 luglio 2020) Arriva il Bologna (mercoledì, ore 21,30, diretta Sky) per l'ultima partita al Franchi. Casalinga si fa per dire, con le porte chiuse che provocano solo tristezza. Ma non pochi tifosi viola sono arrabbiati, anche con la società: avrebbero voluto, da parte della Fiorentina, la richiesta di ripetizione del pezzo di partita di Roma viziato dall'errore tecnico dell'arbitro Chiffi Leggi su firenzepost

