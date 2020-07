Fiorentina-Bologna, la critica di Iachini: “Noi penalizzati da decisioni arbitrali sbagliate” (Di martedì 28 luglio 2020) Due partite a disposizione per chiudere il campionato con il sorriso stampato sul volto.La Fiorentina è reduce dalla sconfitta subita contro la Roma, che all'Olimpico ha vinto 2 a 1 grazie ai due calci di rigore trasformati magistralmente dal grande ex della gara, Jordan Veretout. Dopo aver raggiunto la salvezza con alcune giornate di anticipo, al club viola sono rimaste due gare a disposizione per cercare di regalare gli ultimi sei punti ai propri tifosi e chiudere il campionato in modo positivo.Alla vigilia della sfida contro il Bologna, valida per la trentasettesima giornata di Serie A, il tecnico del club toscano, Giuseppe Iachini, ha parlato al sito ufficiale dei viola sul prossimo incontro con il Bologna e della sconfitta subita contro ... Leggi su mediagol

