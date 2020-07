Fiorentina-Bologna, i convocati di Mihajlovic: torna Schouten (Di martedì 28 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma domani sera alle 21:45 al Franchi. L’allenatore rossoblù ritrova Schouten, mentre restano ancora fuori Bani, Krejci e Tomiyasu, oltre allo squalificato Palacio. Di seguito la lista completa: Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski. Difensori: Bonini, Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Mbaye. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg, Dion Ruffo Luci Attaccanti: Barrow, Cangiano, Juwara, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen. Leggi su sportface

sportface2016 : #FiorentinaBologna, i convocati di #Mihajlovic: si rivede Schouten, ancora out Bani, Krejci e Tomiyasu. Squalificat… - pbekro : RT @CR7_inside: ?????? CR7 scored vs all the teams he has faced except Inter... ??INTER ???? ATALANTA ?????? LAZIO ?? ROMA ?? MILAN ???? NAPOL… - TuttoBolognaWeb : Fiorentina-Bologna, i convocati: torna... - - 1000Cuori : Bologna FC: conferenza stampa pre Fiorentina-Bologna. Mihajlovic: «Abbiamo fatto degli step in avanti, vorrei arriv… - jc7officiel : RT @CR7_inside: ?????? CR7 scored vs all the teams he has faced except Inter... ??INTER ???? ATALANTA ?????? LAZIO ?? ROMA ?? MILAN ???? NAPOL… -