Fiorentina Bologna, i convocati di Mihajlovic: ancora out Tomiyasu, torna Schouten (Di martedì 28 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati in vista di Fiorentina Bologna Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita in trasferta contro la Fiorentina. ancora assente per infortunio Tomiyasu, torna invece Schouten. Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.Difensori: Bonini, Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Mbaye.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg, Dion Ruffo LuciAttaccanti: Barrow, Cangiano, Juwara, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

