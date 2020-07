Fioramonti Critica Azzolina: Questione Organici Irrisolta (Di martedì 28 luglio 2020) Lorenzo Fioramonti, ex Ministro dell’Istruzione, Critica Azzolina in merito alla Questione degli Organici. “La Questione delle questioni per la ripartenza che il ministero dell’Istruzione ad oggi non ha risolto è quella degli Organici. La mia stima è che, se ci riuscirà, la Ministra immetterà in ruolo appena 30 mila insegnanti cioè al massimo sostituirà i pensionamenti, che saranno 35 mila“. Queste le parole di Fioramonti. “Equivale a dire zero docenti in più rispetto all’anno scorso mentre in una scuola post pandemia, in cui dobbiamo ridurre gli studenti per classi per garantire il distanziamento sociale, l’organico sarebbe ... Leggi su youreduaction

