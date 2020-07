Festival Maravee “ Alle radici del quotidiano” (Di martedì 28 luglio 2020) Il Festival Maravee sale ancora su palco all’aperto, ma per lanciare un suo nuovo importante capitolo: la SEZIONE ETNOGRAFICA DEL Festival, intitolata Alle radici del quotidiano: nuovo percorso di ricerca e indagine sulle tradizioni locali rilette attraverso la lente della contemporaneità. Il primo appuntamento di questo nuovo percorso è atteso venerdì 31 luglio Alle ore 18.30 al Museo Carnico delle Arti e Tradizioni Popolari “M.Gortani” di Tolmezzo. In Allegato i materiali stampa.Venerdì 31 luglio sarà inoltre l’ultimo giorno per visitare la SEZIONE CONTEMPORANEA DEL Festival intitolata Maravee Dress. A Grado alla ... Leggi su udine20

portoarlecchino : MARAVEE DRESS 2020 Festival presents the show 'TRASFORMISMI', a variant of 'Né serva né padrona' (Neither maid nor… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Maravee Il Festival Maravee Dress sale su palco all'aperto Il Friuli Trasformismi a Gemona slitta di un giorno

A causa dell’annunciato maltempo, lo spettacolo Trasformismi, previsto nell’ambito del Festival Maravee Dress per oggi alle 21 nel sedime dell’ex chiesa della Beata Vergine delle Grazie a Gemona, è st ...

A causa dell’annunciato maltempo, lo spettacolo Trasformismi, previsto nell’ambito del Festival Maravee Dress per oggi alle 21 nel sedime dell’ex chiesa della Beata Vergine delle Grazie a Gemona, è st ...