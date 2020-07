Festival Giornalisti del Mediterraneo L’edizione 2020 premia L’Eco di Bergamo (Di martedì 28 luglio 2020) Il comitato scientifico del Festival Giornalisti del Mediterraneo, che si terrà a Otranto (Lecce) dal 1 al 5 settembre prossimi, ha attribuito i premi «Caravella del Mediterraneo» 2020. Tra i 6 Giornalisti premiati quest’anno anche il direttore del nostro giornale, Alberto Ceresoli. Leggi su ecodibergamo

CastigliMirella : RT @EasyInve: Visto che non capita tutti i giorni, bulliamoci un po': L'Eco è tra i vincitori del 'Festival Giornalisti del Mediterraneo'.… - Artu_63 : RT @EasyInve: Visto che non capita tutti i giorni, bulliamoci un po': L'Eco è tra i vincitori del 'Festival Giornalisti del Mediterraneo'.… - EasyInve : Visto che non capita tutti i giorni, bulliamoci un po': L'Eco è tra i vincitori del 'Festival Giornalisti del Medit… - NoiNotizie : Otranto (#Lecce), festival giornalisti del Mediterraneo: fra i premiati Giovanna #Botteri - lellamazzoli : RT @fgcult: Ritornano i Concorsi del Festival: l’edizione 2020 comprende due bandi, il primo è riservato ai giornalisti under 35, il second… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Giornalisti Otranto, festival giornalisti del Mediterraneo: fra i premiati Giovanna Botteri Noi Notizie Kilowatt Festival: la diciottesima edizione del festival si è conclusa con un gran numero di presenze

Si è conclusa domenica 26 luglio a Sansepolcro (Ar) la diciottesima edizione di Kilowatt Festival che, inaugurata lunedì 20 dal padrino d’eccezione Roberto Latini, ha animato per una settimana la stor ...

IL FESTIVAL – LA RASSEGNA NELLA SUGGESTIVA SCENOGRAFIA DEL BORGO MEDIOEVALE

Premio “Caravella” a Giovanna Botteri (RaiTg1), Renato Coen (SkyTg24), Francesca Nava (The Post Internazionale), Alberto Ceresoli (direttore Eco di Bergamo), Patrizio Nissirio (Ansa) e Sebastiano Lomb ...

Si è conclusa domenica 26 luglio a Sansepolcro (Ar) la diciottesima edizione di Kilowatt Festival che, inaugurata lunedì 20 dal padrino d’eccezione Roberto Latini, ha animato per una settimana la stor ...Premio “Caravella” a Giovanna Botteri (RaiTg1), Renato Coen (SkyTg24), Francesca Nava (The Post Internazionale), Alberto Ceresoli (direttore Eco di Bergamo), Patrizio Nissirio (Ansa) e Sebastiano Lomb ...