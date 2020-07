Festival di Venezia, annunciati i film in concorso (Di martedì 28 luglio 2020) I film in concorso al Festival di Venezia. Sono quattro le pellicole italiane, la giuria sarà presieduta da Cate Blanchett. Venezia – Sono stati annunciati i film in concorso al Festival di Venezia. In una conferenza stampa a porte chiuse gli organizzatori hanno svelato le pellicole che correranno dal 2 al 12 settembre per cercare di conquistare il Leone d’oro. La manifestazione sarà aperta dal film Lacci di Daniele Lucchetti mentre in chiusura è stato messo di Lasciami andare di Stefano Mordini. Quattro le pellicole in concorso italiani mentre otto dei film in concorso sono dirette da donne. I ... Leggi su newsmondo

