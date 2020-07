Festival di Venezia 2020, la lista dei film per l’edizione 77 (Di martedì 28 luglio 2020) Festival di Venezia 2020, la lista dei film per l’edizione 77 Il Covid non ferma il Festival di Venezia 2020. Oggi, martedì 28 luglio, si è tenuta la presentazione del programma della Mostra del Cinema e il direttore Alberto Barbera ha presentato la lista dei film che andranno a comporre le varie sezioni, dal concorso ai fuori concorso. Festival di Venezia 2020, la lista de film in gara In between dying di Hilal Baydarov Le sorelle Macaluso di Emma Dante The world to come di Mona Fastvold Nuevo orden di Michel Franco Lovers di Nicole Garcia Laila in Haifa di Amos Gitai Dear ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Festival Venezia Mostra dei cinema di Venezia 2020: il programma Sky Tg24 Venezia 2020, il programma completo della Mostra del Cinema – Guadagnino racconta Ferragamo

In Concorso The World to Come di Mona Fastvold punta al Queer Lion. 4 gli italiani a caccia del Leone d’Oro 2020. Il primo Festival del Cinema post lockdown prenderà forma al Lido di Venezia il 2 sett ...

Sono stati annunciati i film in concorso al Festival di Venezia

Sono stati annunciati i film che parteciperanno al concorso ufficiale della 77esima edizione della Mostra del cinema di Venezia (in realtà più nota come Festival), che si svolgerà dal 2 al 12 settembr ...

In Concorso The World to Come di Mona Fastvold punta al Queer Lion. 4 gli italiani a caccia del Leone d’Oro 2020. Il primo Festival del Cinema post lockdown prenderà forma al Lido di Venezia il 2 sett ...Sono stati annunciati i film che parteciperanno al concorso ufficiale della 77esima edizione della Mostra del cinema di Venezia (in realtà più nota come Festival), che si svolgerà dal 2 al 12 settembr ...