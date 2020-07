Ferrari Hublot Esport Series: il cavallino rampante entra negli esport (Di martedì 28 luglio 2020) La notizia era nell'aria già da qualche tempo e le recenti incursioni di Charles Leclerc in ambito simracing durante i momenti più difficili del lockdown da Covid 19, sembravano stati un antipasto di quello che ci attendeva. Del resto il dado, per quanto riguarda le grandi aziende dell'automotive italiane, era già stato tratto con Lamborghini e la sua Real Race. Non sorprende più di tanto quindi l'annuncio, a cui abbiamo assistito quest'oggi in diretta in una conferenza stampa virtuale, del lancio di Ferrari Hublot esport Series, il primo campionato ufficiale targato Ferrari.Si tratterà di un evento aperto a tutti basato su Assetto Corsa Competizione utilizzando una Ferrari 488, vettura che fa parte del novero di vetture di classe GT3 ... Leggi su eurogamer

