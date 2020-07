Fermato per aver molestato 20enni, carabinieri scoprono ordigno bellico nel cestino della sua bici (Di martedì 28 luglio 2020) Fermato. È successo a Thiene, in provincia di Vicenza: un uomo di 60 anni ha molestato pesantemente due ventenni che hanno riferito tutto ai carabinieri. I militari hanno poi scoperto un ordigno bellico nel cestino della bici dell’aggressore: così è stata chiusa via dei Tigli, allertato il magistrato e chiesto l’intervento degli artificieri e dei vigili del fuoco a supporto. Un uomo sulla sessantina ha molestato due ragazze ventenni a Thiene, in provincia di Vicenza. Le due malcapitate hanno riferito il fatto ai carabinieri che, facendo tutte le indagini di rito, non solo hanno Fermato il loro aggressore ma hanno trovato all’interno del cestino ... Leggi su limemagazine.eu

matteosalvinimi : #Salvini: Io giovedì sono in Senato perché molto probabilmente avrò un altro processo per sequestro di persona. A m… - senborgonzoni : ?? Viaggio da incubo per una giovane madre, con un figlio di pochi mesi, che è stata molestata a bordo di un treno d… - MediasetTgcom24 : Francia, confessa l'uomo fermato per l'incendio alla cattedrale di Nantes #nantes - LaCavandoli : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Io giovedì sono in Senato perché molto probabilmente avrò un altro processo per sequestro di persona. A me p… - TonusAldo : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Io giovedì sono in Senato perché molto probabilmente avrò un altro processo per sequestro di persona. A me p… -