Femminicidio in vita | “Estendere la legge della Campania sul servizio psicologia di base”

ROMA – Lettera aperta del Comitato femminicidio in vita al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere l'estensione della legge 'Istituzione del servizio di Psicologia di base', approvata all'unanimita' dal Consiglio regionale della Campania, anche alle altre Regioni. Questo il testo della lettera diffuso in una nota stampa: "Pregiatissimi presidente Conte e ministro Speranza, il Consiglio regionale della Campania, ieri, ha approvato all'unanimita' la legge 'Istituzione del servizio di Psicologia di base'. Perche' non estendere questa legge a ogni Regione? Doverosa una premessa. L'aumento costante delle separazioni coniugali e dei divorzi, registrato negli ultimi anni impone a tutti una riflessione piu' ampia rispetto alla decisione del giudice di avvalersi di ausiliari esperti con specifiche competenze tecniche diverse dal magistrato (psicologia, psichiatria, neuropsichiatria…). È ormai risaputo che, durante le aspre cause di separazione per la 'contesa dei figli', il giudice puo' chiedere al perito del Tribunale – vedi Ctu (Consulente tecnico d'ufficio, ndr) – di compiere una accurata indagine di 'natura psicologica' sulle capacita' genitoriali dei due ex coniugi, e sui rapporti che i genitori hanno con i figli. Cio' avviene soprattutto nei casi in cui i genitori non hanno piu' un dialogo, occupati a difendere ciascuno il proprio orgoglio ferito, correndo il rischio di far passare in secondo piano i bisogni del figlio o peggio di confonderli con i propri".

