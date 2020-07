Fedez risponde a Bocelli: “Fare silenzio ogni tanto non fa male” (Di martedì 28 luglio 2020) Continuano ad arrivare commenti e reazioni sui social in seguito alle dichiarazioni del cantante lirico Andrea Bocelli, il quale è stato oggetto di numerose critiche specialmente sul web. Nonostante non ci siano riferimenti diretti, anche il tweet del cantante Fedez è facilmente riconducibile alle parole di Bocelli, che a sostegno della sua tesi aveva argomentato affermando di non conoscere nessuno che sia stato in terapia intensiva. Il rapper milanese ha quindi postato una foto con un 18enne, scrivendo: “Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poi fare silenzio ogni tanto non ... Leggi su sportface

HuffPostItalia : Fedez risponde a Bocelli: 'Gli presento il mio amico: 18 anni e un trapianto ai polmoni subìto' - topolina12 : RT @HuffPostItalia: Fedez risponde a Bocelli: 'Gli presento il mio amico: 18 anni e un trapianto ai polmoni subìto' - AmataSalvo : RT @neuroperplesso3: Fedez che risponde a Bocelli, sipario. - infoitcultura : Covid, Fedez risponde al negazionismo di Bocelli che si scusa: “Sono stato frainteso” - LEUsceptist : RT @neuroperplesso3: Fedez che risponde a Bocelli, sipario. -