Fedez rimprovera Andrea Bocelli che fa marcia indietro: “Non sono un negazionista, sono stato frainteso” (Di martedì 28 luglio 2020) Le dichiarazioni di Andrea Bocelli al convegno dei negazionisti del covid-19 fanno discutere e si diffondono velocemente sul web fino a raggiungere Fedez. Il rapper rimprovera il tenore e gli presenta un suo amico che ha subito un trapianto di polmoni a 18 anni proprio a causa del Coronavirus. Bocelli aveva detto in Senato di non conoscere nessun malato di Coronavirus ed aveva ipotizzato che la pandemia fosse stata sopravvalutata per interessi non meglio specificati. Gli ha risposto Fedez con un messaggio generico su Twitter che non cita esplicitamente Bocelli e non fa riferimento alle sue dichiarazioni ma è chiaro che sia una palese risposta alle sue affermazioni. "Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Fedez rimprovera Fedez rimprovera Andrea Bocelli che fa marcia indietro: “Non sono un negazionista, sono stato frainteso” OptiMagazine All'udienza "smart" l'avvocato è in mutande: arriva il rimprovero della giudice

Oggi l'udienza sull'omicidio di Gaia e Camilla: avvocati di Genovese chiederanno il rito abbreviato L'udienza davanti al gup si aprirà con la richieste degli avvocati di Pietro Genovese, Franco Coppi ...

Oggi l'udienza sull'omicidio di Gaia e Camilla: avvocati di Genovese chiederanno il rito abbreviato L'udienza davanti al gup si aprirà con la richieste degli avvocati di Pietro Genovese, Franco Coppi ...