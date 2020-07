Fedez contro Bocelli e Salvini: "Fare silenzio ogni tanto non fa male" - (Di martedì 28 luglio 2020) Francesca Galici Al discorso in Senato di Andrea Bocelli, che ha ammesso di aver violato il lockdown, ha risposto Fedez, che con un tweet ha invitato al silenzio il cantante di Pisa Andrea Bocelli è passato dall'essere un eroe e simbolo d'orgoglio nazionale all'essere quasi un traditore della Patria, preso di mira dai social del pensiero unico. "Io conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità? C'è stato un momento in cui mi sono sentito umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di casa senza aver commesso un crimine e devo confessare pubblicamente di aver disobbedito a questo divieto che non mi sembrava giusto e salutare", ha detto Andrea Bocelli durante ... Leggi su ilgiornale

