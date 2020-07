Fedez contro Andrea Bocelli: “La pandemia è fantascienza? Fare silenzio non fa male” (Di martedì 28 luglio 2020) “Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poi Fare silenzio ogni tanto non fa male eh”. Così Fedez ha replicato in un tweet alle parole di Andrea Bocelli che ieri, intervenendo a un convegno sul Covid 19 in Senato, ha detto di essersi sentito “umiliato e offeso come cittadino quando mi è stato vietato di uscire di casa”, manifestando poi “qualche dubbio su questa cosiddetta pandemia”. Il rapper ha pubblicato anche uno scatto che lo ritrae assieme a un giovanissimo paziente che è stato ricoverato nel nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano

fanpage : Il duro attacco di Fedez a #Bocelli - FQMagazineit : Fedez contro Andrea Bocelli: “La pandemia è fantascienza? Fare silenzio non fa male” - Danae0308 : RT @fanpage: Il duro attacco di Fedez a #Bocelli - clikservernet : Fedez contro Andrea Bocelli: “La pandemia è fantascienza? Fare silenzio non fa male” - Noovyis : (Fedez contro Andrea Bocelli: “La pandemia è fantascienza? Fare silenzio non fa male”) Playhitmusic - -