Federico Fashion Style, casting ‘pazzesco’: si cercano donne per cambio look in provincia di Latina (Di martedì 28 luglio 2020) Quale donna non sogna di trasformare il suo look rendendolo all’ultimo grido con taglio, colore, piega e sfumature “pazzesche”? Già è questa la parola giusta, perché ad avverare il sogno sarà proprio lui, il “pazzesco” Federico Fashion Style! Volete saperne di più? Leggi anche: Federico Fashion Style raddoppia su Real Time: in arrivo il ‘Beauty Bus’ Il casting “pazzesco” Il noto programma tv “Il Salone delle Meraviglie” è alla ricerca di donne che vogliano stravolgere il loro look, affidando il proprio cambio d’immagine alle creative e talentuose mani di Federico. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Federico Fashion Style, casting ‘pazzesco’: si cercano donne per cambio look in provincia di Latina - Lunanotizie : Casting a Sermoneta per Federico Fashion Style - - LatinaCorriere : A Sermoneta il casting per la trasmissione 'Il salone delle meraviglie' con Federico Fashion Style -… - LatinaQTW : Ille meraviglie', approda a Sermoneta. 'Si cercano donne tra i 20 e i 90 anni che sognano di fare un cambio look' - ShuShuHC : MADONNA MIA FEDERICO FASHION STYLE CALMATI CON QUELLE MANI SMETTILA DI TOCCARE COSI TANTO I CAPELLI APPENA LAVATIIIIIIII -