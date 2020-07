Federalberghi Capri: Coronavirus, qui nessun focolaio. Si indaghi sull’origine delle fake news (Di martedì 28 luglio 2020) “A Capri non ci sono focolai covid, lo ha già fatto sapere l’Asl Napoli 1 Centro che è la fonte di riferimento per ogni notizia di carattere sanitario che riguarda il nostro territorio, e lo hanno più volte confermato le amministrazioni locali isolane. Le notizie riportate quest’oggi da Il Mattino sono palesemente false e gravemente lesive per Capri in un momento della stagione turistica ripartita fra le mille difficoltà e ora rischiano di vanificare gli sforzi fatti dagli imprenditori, dagli amministratori e dalla popolazione in questi mesi”. Così Sergio Gargiulo, presidente della Federalberghi sull’isola. “Chiediamo con forza di far luce sui motivi che spingono i media alla diffusione di informazioni che poi si rivelano false, diffusione fatta con leggerezza e ... Leggi su ildenaro

