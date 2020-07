Fed estende piani prestiti emergenza fino a fine 2020 (Di martedì 28 luglio 2020) NEW YORK, 28 LUG - La Fed estende i suoi programmi di prestiti di emergenza a sostegno dell'economia fino alla fine del 2020. Molti dei nove piani lanciati dalla banca centrale sarebbero dovuti ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

