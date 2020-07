Fca trasferisce 300 impiegati: via dalla palazzina del Lingotto, vanno a Mirafiori (Di martedì 28 luglio 2020) Nel corso del mese di agosto 2020 i circa 300 impiegati che lavorano per Fca nella palazzina del Lingotto verranno trasferiti in via Plava, nel comprensorio industriale di Mirafiori. Il gruppo ... Leggi su torinotoday

Nel corso del mese di agosto 2020 i circa 300 impiegati che lavorano per Fca nella palazzina del Lingotto verranno trasferiti in via Plava, nel comprensorio industriale di Mirafiori. Il gruppo automob ...

Fca lascia il Lingotto per concentrare tutte le attività dentro il comprensorio di Mirafiori. Un percorso iniziato già qualche anno fa e che ora arriva a compimento con il trasferimento degli ultimi u ...

