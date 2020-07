Fca, piano da 136 milioni per ampliare lo stabilimento di Melfi (Di martedì 28 luglio 2020) Fca ha firmato con Invitalia un contratto di sviluppo che prevede di ampliare la capacità produttiva dello stabilimento di Melfi. Il piano prevede investimenti per 136 milioni sostenuti da ... Leggi su tgcom24.mediaset

Fca ha firmato con Invitalia un contratto di sviluppo che prevede di ampliare la capacità produttiva dello stabilimento di Melfi. Il piano prevede investimenti per 136 milioni sostenuti da agevolazion ...

Ecco come Fca otterrà soldi a fondo perduto da Invitalia di Arcuri

Oltre la garanzia statale sul prestito di Intesa Sanpaolo, Fca Italy grazie al Contratto di sviluppo firmato con Invitalia (100% Mef) otterrà contributi a fondo perduto per circa 30 milioni. Tutti i d ...

