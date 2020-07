Fase 3: Travelport, futuro turismo lgbt+ in Italia sarà leisure ed esperienziale (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug. (LabItalia) - Travelport, la piattaforma per il commercio dei viaggi leader di settore, annuncia il rinnovo dell'accordo di collaborazione con Giuseppe Giulio, lgbt+ training expert & tourism hospitality expert, in occasione di un rilancio del mercato turistico lgbt+ a livello leisure ed esperienziale, per offrire nuovamente una gamma di servizi ed informazioni ancora più ampia ad agenzie, tour operator, aziende e compagnie aeree. Il rinnovo dell'accordo permetterà alle agenzie clienti di Travelport di seguitare ad usufruire di un accesso preferenziale alla consulenza professionale di uno dei più riconosciuti esperti del settore. Il 2020, in particolare, vedrà i viaggiatori lgbt+ protagonisti di esperienze ... Leggi su iltempo

