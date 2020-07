Fase 3: Meloni, da Conte deriva liberticida (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 28 LUG - "Sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il Governo non è in grado di fare normalissimi decreti, decreti legge, ordinanze. Questa è ... Leggi su corrieredellosport

ConteZero76 : @BrutalDeluxe2 @marattin Non è che non basta, è che è servito in quella fase, ma quella fase è passata. Oggi la sit… - chpgnr78 : @LegaSalvini la campagna marketing Salvini/Lega fatta da ragazzini tipo Morisi, sta producendo una inesorabile fase… - orcoio : @AndreaRoventini È chiaro che sono situazioni ben più complesse di come presentate nell'articolo, per quanto ottimo… - TV7Benevento : Fase 3: Meloni a Napoli, 'governo fa chiudere attività e dice cavatela da soli' (2)... - TV7Benevento : Fase 3: Meloni a Napoli, 'governo fa chiudere attività e dice cavatela da soli'... -