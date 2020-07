Fare di tutta l’area vesuviana un polo turistico internazionale, intesa alla Regione: interessate cento imprese (Di martedì 28 luglio 2020) Firmato presso gli uffici della Regione Campania un protocollo d’intesa tra l’Agenzia Regionale Campania Turismo guidata dal Direttore Luigi Raia e il Consorzio Costa del Vesuvio rappresentato dal presidente Angelo Pica e l’amministratore delegato Luca Coppola. L’intesa, finalizzata alla promozione e allo svilippo di un polo turistico internazionale d’eccellenza per l’area vesuviana, arriva dopo una serie di incontri maturati tra le imprese consorziate che si sono avvicinate al Consorzio, dopo l’appello lanciato a Fare rete nel corso della pandemia da covid19. Un risultato importante che stabilisce la volontà da parte dell’Agenzia che si occupa di promozione ... Leggi su ildenaro

