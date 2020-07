Fable per Xbox Series X è 'come un nuovo film di Star Wars', il punto di incontro tra vecchie e nuove idee (Di martedì 28 luglio 2020) Ogni volta che un franchise riceve un reboot o viene portato a nuova vita dopo una lunga pausa, affronta la sfida di conservare l'essenza dei suoi predecessori, introducendo allo stesso tempo nuovi elementi e idee per portare avanti le cose in modi interessanti. Anche Fable di Microsoft dovrà capire che tipo di equilibrio trovare tra vecchie e nuove idee.Secondo Matt Booty, boss degli Xbox Game Studios, gli sviluppatori di Playground Games sono più che all'altezza di tale compito. Parlando di recente con The Guardian, ha confrontato la sfida di Playground a un nuovo film di Star Wars.Leggi altro... Leggi su eurogamer

