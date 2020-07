Fabio Rovazzi rompe il silenzio: ‘Un incubo personale, inghiottito nel buio totale’ (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo mesi di silenzio Fabio Rovazzi torna a comunicare con i propri follower. Lo fa per spiegare loro il motivo per cui quest’estate non ha partorito alcuna canzone tormentone come gli scorsi anni, e la motivazione è da ricercare nel dramma che il Coronavirus ha portato nella vita di tutti. Il Covid per Rovazzi è stato particolarmente doloroso dal momento che ha perso il nonno a cui era molto legato. Coronavirus, morto il nonno di Rovazzi: “Ho sperato nell’impossibile” “Avrei davvero voluto darvi una canzone per ballare e scatenarvi quest’estate. Purtroppo non è successo” spiega Fabio Rovazzi, che mette l’accento su come questi ultimi mesi lo abbiano profondamente cambiato a livello ... Leggi su tvzap.kataweb

