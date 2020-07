Fa coming out con la famiglia a 90 anni: “Ci sono riuscito dopo 70 anni” (Di martedì 28 luglio 2020) Fa coming out con la famiglia a 90 anni: “Ci sono riuscito dopo 70 anni” Ha impiegato settant’anni per fare coming out ed è accaduto anche per errore: Kenneth Felts ha rivelato alla sua famiglia di essere omosessuale a 90 anni. L’uomo vive in Colorado, precisamente ad Arvada, e si è lasciato scappare la verità in presenza della figlia Rebecca. Kenneth aveva deciso di scrivere una sua autobiografia durante il lockdown, a quel punto la figlia gli aveva chiesto quale fosse il peggior errore mai commesso in vita sua ed è stato allora che Kenneth ha risposto di getto: “Vorrei non aver mai lasciato Phillip”. S’innamorò di lui a 20 ... Leggi su tpi

Ha impiegato settant’anni per fare coming out ed è accaduto anche per errore: Kenneth Felts ha rivelato alla sua famiglia di essere omosessuale a 90 anni. L’uomo vive in Colorado, precisamente ad ...

