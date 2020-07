F1, crisi Ferrari e tensione Vettel: John Elkann rompe il silenzio (Di martedì 28 luglio 2020) Il presidente della Ferrari John Elkann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato della crisi della scuderia di Maranello. Il digiuno da titoli mondiali sembra infinito: 'Momento difficile. Ci sono stati i cicli vincenti della Red Bull per capacità ... Leggi su sport.virgilio

AltreNews : @VincenzoOrab96 - AltreNews : @FormulaPassion - AltreNews : @F1Spazio - paolofilisetech : RT @autosprint: #Ferrari in crisi e Racing Point clone: analizziamo i temi di inizio campionato - AltreNews : RT @autosprint: #Ferrari in crisi e Racing Point clone: analizziamo i temi di inizio campionato -

Ultime Notizie dalla rete : crisi Ferrari

Il presidente della Ferrari John Elkann in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato della crisi della scuderia di Maranello. Il digiuno da titoli mondiali sembra infinito: “Momento difficile ..."Le mafie sono una minaccia costante. E gli investimenti pubblici e privati per la ripresa alimenteranno interessi criminali. Ma non si illudano i mafiosi. A Milano non c’è tolleranza verso chi offend ...