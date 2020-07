F1 a Silverstone, Leclerc: ‘Lavorare a testa bassa’. Vettel, ‘Il vento può avere un ruolo importante’ (Di martedì 28 luglio 2020) Verso il GP di Silvertone, Leclerc: “Lavorare a testa bassa per far progredire in maniera significativa la vettura”. Leclerc e Vettel parlano del GP di Silverstone, prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1.I due ferraristi sono consapevoli del momento di grande difficoltà della Scuderia ma sembrano intenzionati a dare il massimo, così come assicurato da John Elkann in occasione della sua intervista ai microfoni de la Gazzetta dello Sport. GP Silverstone, Leclerc: “Lavorare a testa bassa per far progredire in maniera significativa la vettura” Leclerc si è concentrato sulle due caratteristiche principali del tracciato: le curve veloci e il meteo imprevedibile. “Le curve ... Leggi su newsmondo

