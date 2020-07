F.1, gli organizzatori del Brasile senza GP: 'Denunciamo Liberty' (Di martedì 28 luglio 2020) Proteste. Il Brasile non si rassegna al fatto di essere stato escluso dal calendario di Formula 1 nel 2020 insieme agli Stati Uniti, al Messico e al Canada e minaccia di querelare i responsabili per l'... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : gli organizzatori Formula 1, gli organizzatori del Brasile senza GP: "Denunciamo Liberty" La Gazzetta dello Sport In provincia passeranno le gare ciclistiche Milano-Torino e Milano-Sanremo

ALESSANDRIA – Nei prossimi giorni si terrà un tavolo tecnico in Questura ad Alessandria per definire gli aspetti operativi legati al passaggio, anche in provincia della gara ciclistica Milano-Torino d ...

Formula 1, gli organizzatori del Brasile senza GP: "Denunciamo Liberty"

Tamas Rohonyi, promotore del Gran Premio del Brasile, ha dichiarato al quotidiano O Estado de S.Paulo che medita persino di portare la vicenda in un tribunale inglese, perché è in Inghilterra la sede ...

