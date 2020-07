Ezio Greggio rivela: “Durante la quarantena mi ha salvato” (Di martedì 28 luglio 2020) Ezio Greggio e Romina Pierdomenico superano le malelingue e le cattiverie e dimostrano di amarsi davvero Ezio Greggio sembra essere ancora innamoratissimo della sua attuale compagna Romina Pierdomenico. Sono state tante le critiche nei loro confronti quando è venuta fuori la notizia della loro relazione. Lui è più grande di lei, ha 66 anni, lei invece ne ha 27. Nonostante la differenza d’età, sembrano andare abbastanza d’accordo, hanno anche superato il test della convivenza durante il lockdown. A dirlo è proprio lui Ezio Greggio che afferma di essere felicissimo con lei a Montecarlo, dove stanno trascorrendo le vacanze. Poi aggiunge che grazie a lei ha ritrovato una sua forma fisica. Sente di essere fortunato, Romina è una personal ... Leggi su kontrokultura

