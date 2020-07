Evelina Christillin: “Barcellona-Napoli? Al Camp Nou. Ma Guimaraes e Oporto sono il piano B” (Di martedì 28 luglio 2020) “Barcellona-Napoli? Guimaraes e Oporto sono un piano B studiato già da tempo, sono una soluzione che è stata pensata per situazioni difficili. Per il momento la decisione rimane quella di giocare al Camp Nou. Non conosco la deadline, i membri UEFA devono prendere la decisione, si sa già qual è il piano B, quindi Ceferin, Marchetti, Uva e gli altri prenderanno una decisione alla luce di ciò che gli dirà il Governo spagnolo“. Queste le parole di Evelina Christillin, membro board UEFA, intervenuta a Radio Punto Nuovo a proposito della sfida che vedrà la squadra di Gattuso di scena al Camp Nou in un periodo in cui in Spagna si assiste allo ... Leggi su sportface

sportface2016 : Dove si gioca #BarcellonaNapoli? Le parole di Evelina Christillin - Claudio35260961 : @Pinzoro2 @tancredipalmeri @andagn La famiglia Agnelli è molto potente, è riuscita a infilare Evelina Christillin,… - RaiSport : #Juventus, 18 i punti persi da situazione di vantaggio, 12 i gol subiti nelle ultime 6 partite. I bianconeri perdon… - mic_fusco : (Affidiamo alla benevolenza dei lettori del @sole24ore il pezzo sulle 'metafisiche' vacanze a Camogli di Gabriele G… -