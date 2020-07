Eutanasia, Marco Cappato e Mina Welby assolti per il caso Trentini (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA – Marco Cappato e Mina Welby sono stati assolti nel processo a Massa che li vedeva imputati per aver aiutato il 53enne Davide Trentini affetto da Sla a ottenere l’aiuto medico alla morte volontaria in Svizzera. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere, il minimo della pena per casi simili. Questa sentenza “fa compiere un altro passo avanti verso un più ampio riconoscimento del diritto ad essere aiutati a morire. L’azione di disobbedienza civile proseguirà finché il Parlamento non deciderà sulla proposta di legge http://eutanasialegale.it che attende da 7 anni”, ha dichiarato Cappato Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Eutanasia, Marco Cappato e Mina Welby assolti per il caso Trentini Le prime pagine dei quotidiani di Martedì 28 Luglio 2020 VIDEO | Con Soroptimist e Unicef ‘Baby pitstop’ al museo Madre di Napoli Valente (Pd): “Alma ennesima vittima di Pas, stop a sopruso giudiziario” Cossutta: “La Casa delle Donne trattata come un’inquilina morosa, proposte inaccettabili” Migranti, Lamorgese: “In Sicilia in arrivo navi-quarantena e militari per i centri di accoglienza” Leggi su dire

