Etna di notte incantati dalla luna (Di martedì 28 luglio 2020) Evento organizzato da Grand Tour del XXI Secolo . Per gli appassionati di cielo, stelle, luna e ricordi indelebili, giorno 2 agosto 2020: ore 18:30 dai Monti Silvestri, appuntamento di fronte al ... Leggi su cataniatoday

Ornella54654169 : Come è inaspettato e sorprendente un bacio: l’unica forma che non ha mai la forma di se stessa....la Sign #Etna è l… - SciutoTino : RT @Lasiciliaweb: Etna: cometa Neowise e bagliori questa notte dal Cratere di Sud Est (foto Michele Mammino) #sicilia #etna #sicily #italia… - NuovoSud : Due escursionisti si perdono sull'Etna: intervento di notte di Soccorso Alpino - saltpepper2020 : @nonfaretardi In quale parte della giornata? La notte 1-3, pomeriggio 5-3-1 sera 5-3 senza considerare che avendo v… - Maria_Cartella : RT @Lasiciliaweb: L”Etna questa notte visto da Piano del Vescovo (foto Alberto Torrisi) #sicilia #etna #sicily #italia #italy https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Etna notte Tour fotografico: Etna di Notte con la Luna Piena - etnalife Etnalife La cometa Neowise sfiora l'Etna e il vulcano saluta con la lava: lo scatto è memorabile

10:53La cometa Neowise sfiora l'Etna e il vulcano saluta con la lava: lo scatto è memorabile 05:01Furti finiti nel sangue e storie di corna: una casa a Siracusa è famosa per i suoi fantasmi 04:41Il "f ...

Si perdono in un sentiero sull’Etna: soccorsi due escursionisti

Si e’ concluso ieri notte l’intervento di soccorso a due escursionisti colti da stanchezza e dal buio lungo la Pista Altomontana, sul versante nord dell’Etna, nei pressi della Grotta dei Lamponi. Alle ...

10:53La cometa Neowise sfiora l'Etna e il vulcano saluta con la lava: lo scatto è memorabile 05:01Furti finiti nel sangue e storie di corna: una casa a Siracusa è famosa per i suoi fantasmi 04:41Il "f ...Si e’ concluso ieri notte l’intervento di soccorso a due escursionisti colti da stanchezza e dal buio lungo la Pista Altomontana, sul versante nord dell’Etna, nei pressi della Grotta dei Lamponi. Alle ...