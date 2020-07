Estrazione lotto di oggi, martedì 28 Luglio 2020: i numeri vincenti (Di martedì 28 luglio 2020) In diretta a partire dalle ore 20 l’Estrazione lotto di oggi, martedì 28 Luglio 2020. Diamo uno sguardo ai numeri vincenti sulle undici ruote e alle classifiche dei più ritardatari e frequenti La nostra redazione offre, a partire dalle ore 20, un appuntamento fisso con la lotteria più amata dagli italiani. Di seguito le undici ruote con i numeri vincenti dell’Estrazione lotto di oggi, martedì 28 Luglio 2020. Martedì 28 Luglio BARI 35 – 61 – 6 – 37 – 66CAGLIARI 48 – 56 – 21 – 87 – 22FIRENZE 45 – 46 – 5 ... Leggi su zon

AgiproNews : #Simbolotto, i numeri e i simboli dell'estrazione del 28 luglio 2020 - LeoBar_Sulbiate : Estrazione Lotto n. 90 di martedì 28 luglio 2020 #LOTTO #Simbolotto #LeoBar_Sulbiate - CorriereUmbria : Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 28 luglio 2020 #superenalotto #lotto… - Giochi24 : 18 25v35 49 52 #estrazione #millionday #28 #luglio #martedi teco mortal vita saria simile a quella che nel ciel ind… - CasilinaNews : #Lotto, #Superenalotto, #10eLotto, estrazione di oggi: i numeri vincenti (aggiornamenti live)… -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione lotto

Lotto, Simbolotto: numeri vincenti estrazione di oggi martedì 28 luglio 2020 e simboli. Ecco la cinquina fortunata: ruota Nazionale, come si gioca e vincite gioco Lottomatica Oggi martedì 28 luglio to ...Appena estratti i numeri vincenti di oggi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, con le quote e le vincite dei 3 concorsi a premi. Il jackpot del SuperEnalotto sale a 18,8 milioni di euro per chi indovi ...