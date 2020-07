Esclusiva: crisi Juve Stabia, a rischio Caserta (Di martedì 28 luglio 2020) La Juve Stabia è in caduta libera: dopo il ko interno contro la Cremonese, deve vincere a Cosenza per salvarsi, con qualsiasi altro risultato sarebbe Serie C. E in queste ore si è complicata la posizione di Fabio Caserta che è a forte rischio esonero. Ovviamente la condizione è trovare un allenatore che accetti per una partita senza chiedere garanzie per il futuro: non sarà semplice ma Caserta è in discussione. Una stagione complicata per l’allenatore corteggiato recentemente dal Palermo (ora la pista si è raffreddata). Foto: sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

AllAroundnet : #StoriediBasket 2020 un vero e proprio #DreamTeam della penna cestistica italiana con @FaberNoto ed #OscarEleni olt… - AllAroundnet : Storie di Basket 2020-21: il basket - GianlucaLupo1 : Foto in esclusiva di #Conte dopo che, dopo estenuanti e difficili trattative, è riuscito a portare a casa quasi 1/3… - CarloChiattelli : RT @IvanDompe: Su @L_Economia lunedì in edicola, @federicofubini anticipa in esclusiva lo studio di @GruppoCDP, @LuissBusiness e @EY_Italy… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva crisi Esclusiva: crisi Juve Stabia, a rischio Caserta alfredopedulla.com Impresa in crisi, bancarotta e sistematico omesso versamento

Nella sentenza che qui si commenta , particolare interesse riveste la contestazione di bancarotta ex art. 223, comma 2 nr. 2 l.f. relativa al cagionamento del dissesto societario a causa del reiterato ...

Cabot Italiana batte anche la crisi da Covid "Nemmeno un giorno di cassa integrazione"

La specialità della casa è il nero di carbonio. Un pigmento ‘presente’ nella quotidianità di tutti. Dal primo Walkman ai primi videoregistratori, dalle ruote di bicicletta agli pneumatici delle auto d ...

Nella sentenza che qui si commenta , particolare interesse riveste la contestazione di bancarotta ex art. 223, comma 2 nr. 2 l.f. relativa al cagionamento del dissesto societario a causa del reiterato ...La specialità della casa è il nero di carbonio. Un pigmento ‘presente’ nella quotidianità di tutti. Dal primo Walkman ai primi videoregistratori, dalle ruote di bicicletta agli pneumatici delle auto d ...