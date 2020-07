Erosione e dissesti, 20 milioni per la costa Cilentana. Ok anche alla metanizzazione (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato approvato in Giunta un programma di interventi di risanamento ambientale che riguarda la fascia costiera del Cilento tra cui i comuni di Camerota, Vibonati e Sapri. “Abbiamo deciso – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – dopo il sopralluogo della settimana scorsa lungo la fascia costiera tra Camerota e Sapri, di confermare subito l’impegno per finanziare e realizzare le indispensabili opere di risanamento vista anche la criticità verificate in alcuni territori. Per questo oggi in Giunta abbiamo approvato un piano da 20 milioni di euro, uno sforzo finanziario importante per far partire al più presto gli interventi mantenendo l’impegno assunto”. Sempre oggi, la Giunta ha approvato un programma, a valere sulle risorse ancora ... Leggi su anteprima24

