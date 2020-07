Erano gli Urban Strangers di X Factor: oggi 25 anni, rasta e capelli… [FOTO] (Di martedì 28 luglio 2020) Sono stati tra i protagonisti della nona edizione di X Factor, nella quale si sono piazzati in seconda posizione. Stiamo parlando degli Urban Strangers, duo musicale ettropop formato da Alessio Iodice e da Gennaro Raia. Vincitore di quella edizione fu Giò Sada, ma i due ragazzi – guidati da Fedez – riuscirono a conquistare il favore e l’affetto del pubblico. Il singolo d’esordio si intitola Runaway. Gli Urban Strangers dopo X Factor Nonostante non siano riusciti ad aggiudicarsi la vittoria della nona edizione di X Factor, gli Urban Strangers sono rimasti nel cuore dei fan. Quella esperienza è stata per loro un trampolino di lancio, che gli ha permesso di ritagliarsi uno spazio nel panorama musicale ... Leggi su velvetgossip

MILANO, 28 luglio (Reuters) - Le vendite del gruppo Campari sono calate tra gennaio e giugno dell’11,3% su base organica, subendo danni particolarmente gravi in Italia e negli Stati Uniti, il maggiore ...

Il teaser trailer di We Are Who We Are di Luca Guadagnino

Il regista di Chiamami col tuo nome firma una produzione seriale che si concentra sulla vita di due adolescenti americani che crescono in una base americana in Italia. Gli episodi arriveranno in ottob ...

