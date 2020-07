Era Sirius Black in Harry Potter: oggi a 62 anni barba bianca, ukulele e… [FOTO] (Di martedì 28 luglio 2020) Ogni fan di Harry Potter ha amato Sirius Black. Padrino del maghetto più famoso del mondo, forte e testardo ma dall’animo incredibilmente buono, per Harry sarà una sorta di padre. Con la sua storia ci siamo commossi (ogni volta che abbiamo rivisto tutti i film della saga), ma di tempo ne è passato. Cosa fa e come è diventat oggi Gary Oldman, l’attore che ha interpretato Sirius? È talmente diverso da sembrare un altro. In Harry Potter, Gary Oldman ha interpretato uno dei personaggi chiave, a cui i fan saranno certamente affezionatissimi: Sirius Black. È il padrino di Harry, nonché un uomo forte, testardo e leale; il suo legame ... Leggi su velvetgossip

itsvivi__ : Raga oggi sono andata a camminare e sono andata a trovare Remus e Sirius ma oggi c'era solo Sirius ?? - _sooooooooofia : RT @zziatizia: “Dove c’era uno, c’era anche l’altro, vi ricordate? Ooh come mi facevano ridere! Che coppia, Sirius Black e James Potter!”… - zziatizia : @charliefredb SCUSA AMORE HO RISO PER IL MEMINO DI SIRIUS PERCHÉ ERA PERFETTO ,,,,?????? - ravenclawlou_ : + da un forte vento, poi ricadde immobile. Udì l'urlo di trionfo di Bellatrix Lestrange, ma sapeva che non signific… - ravenclawlou_ : 'Avanti puoi fare di meglio' le gridò, la voce echeggiante nella vastissima sala. Il secondo getto luminoso lo colp… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Sirius Sirius Black, il Prigioniero di Azkaban Tom's Hardware Italia La navigazione verso i 70 anni della Centomiglia del lago di Garda

(AGR) Il “Cutter” Galeotto vinse nel 1930 la prima regata organizzata a Riva dall'allora Società Sportiva Benacense. Era la gara dei bragozzi da trasporto con la presenza delle barche non da lavoro. V ...

Giorgio Manetti lancia una frecciata alla redazione di Uomini e Donne

Giorgio Manetti è tornato parlare della sua esperienza a Uomini e Donne, lanciando non poche frecciatine alla redazione del Trono Over. Giorgio Manetti è stato senza dubbio uno dei protagonisti indisc ...

(AGR) Il “Cutter” Galeotto vinse nel 1930 la prima regata organizzata a Riva dall'allora Società Sportiva Benacense. Era la gara dei bragozzi da trasporto con la presenza delle barche non da lavoro. V ...Giorgio Manetti è tornato parlare della sua esperienza a Uomini e Donne, lanciando non poche frecciatine alla redazione del Trono Over. Giorgio Manetti è stato senza dubbio uno dei protagonisti indisc ...