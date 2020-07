Era Bree in Desperate Housewives: oggi a 58 anni è diventata così [FOTO] (Di martedì 28 luglio 2020) Casalinghe disperate, ma in fondo ricche, belle e affascinanti. Desperate Housewives aveva fatto breccia negli spettatori di tutto il mondo con le sue storie magnetiche, piene di segreti e ambiguità. Ma come è diventata oggi la gelida Bree? Era rossa, impeccabile e abilissima a nascondere i segreti della propria famiglia: era Bree di Desperate Housewives. Vive a Wisteria Lane ed è sposata con Rex Van de Kamp; insieme hanno due figli. Dopo alcuni anni lui muore e lei sposa Orson Hodge. E’ una perfezionista, è repubblicana e una grande cuoca; tuttavia, nasconde un disturbo ossessivo-compulsivo della personalità che la porta a stare male. E’ l’unica tra le amiche del quartiere ... Leggi su velvetgossip

emmashands : RT @silv___er: @emmashands appena arrivato era molto inquietante, concordo ???? ora sta iniziando a darmi fastidio perché è geloso di ciò che… - silv___er : @emmashands appena arrivato era molto inquietante, concordo ???? ora sta iniziando a darmi fastidio perché è geloso d… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Bree Desperate Housewives Bree: oggi 58 anni irriconoscibile, invecchiat FOTO Velvet Gossip Il pettegolezzo non è mai stato così misterioso. Alla (ri)scoperta di Desperate Housewives

Ci sono tante serie tv che non passano mai di moda. Tra le tante produzioni americane di successo anche qui in Italia è impossibile non ricordare l’appeal di Desperate Housewives. Pioniera di un gener ...

Gli insediamenti preistorici delle Eolie. Un itinerario tra memoria e magia

Nella splendida cornice dei paesaggi eoliani esistono diversi insediamenti preistorici, risalenti al Neolitico e all’età del Bronzo, che offrono al visitatore un’esperienza unica. Una memoria insieme ...

Ci sono tante serie tv che non passano mai di moda. Tra le tante produzioni americane di successo anche qui in Italia è impossibile non ricordare l’appeal di Desperate Housewives. Pioniera di un gener ...Nella splendida cornice dei paesaggi eoliani esistono diversi insediamenti preistorici, risalenti al Neolitico e all’età del Bronzo, che offrono al visitatore un’esperienza unica. Una memoria insieme ...