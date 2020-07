Era Bettie Jo di Vite al Limite di 297 kg, storia drammatica: oggi è… [FOTO] (Di martedì 28 luglio 2020) Alcune storie di Vite al Limite rimangono impresse nella mente dei telespettatori più di altre, come nel caso della vicenda di Bettie Jo Elmore, protagonista della prima puntata della quarta stagione. La sua è stata una delle storie più drammatiche della trasmissione, che ha ripreso ad andare in onda tramite repliche su Real Time. Come sempre, i pazienti della famosa clinica del dottor Nowzaradan attirano la curiosità di una larga fetta del pubblico, che non smette di chiedersi che fine abbiano fatto. Curiosi di vedere la trasformazione di Bettie Jo? Era Bettie Jo di Vite al Limite di 297 chili: vicenda drammatica I fan fedeli di Vite al Limite ricorderanno sicuramente la puntata dedicata a ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era Bettie Vite al Limite. Bettie Jo Elmore, 297 kg: l’ultimo dei suoi problemi Yeslife