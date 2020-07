Enzo Paolo Turchi e la povertà: ‘Una prostituta ci dava da mangiare’ (Di martedì 28 luglio 2020) Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono ospiti di Pierluigi Diaco a Io e te nella puntata in onda lunedì 27 luglio su Rai 1. Il coreografo, prima di ripercorrere i successi professionali con la moglie e prima di parlare della loro figlia Maria, racconta la difficile infanzia vissuta a Napoli: “Sono nato nei Quartieri Spagnoli. Si usciva al mattino per poter fare qualcosa e guadagnare 10/20 lire per poter comprare un panino. A sei o sette anni pulivo in una bisca dove giocavano a carte e mi davano 20 lire al giorno”. Enzo Paolo Turchi: ‘Per danzare andavo a fare le pulizie’ Un’infanzia nella povertà Enzo Paolo Turchi quindi svela un aneddoto che risale a quel periodo: “A ... Leggi su tvzap.kataweb

zazoomblog : Enzo Paolo Turchi racconta il dramma: “Sono morte prima che nascessi” - #Paolo #Turchi #racconta #dramma: - mauro_crescenzo : Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi in lacrime a Io e Te: «Sono morte tutte e due...». Diaco commosso - infoitcultura : Io e Te, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in lacrime: “Sono morte due sorelline” - infoitcultura : Io e te, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo si confessano da Diaco - msn_italia : Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo - 27/07/2020 -