Eni | testa con successo scoperta di Bashrush in acque egiziane Mar Mediterraneo

Milano, 28 lug. (Adnkronos) - Eni, come operatore, Bp e Total, in qualità di partner, hanno testato con successo il pozzo perforato sul prospetto di Bashrush situato nella licenza di North El Hammad, nelle acque convenzionali egiziane del Delta del Nilo. Il pozzo in fase di test ha prodotto fino a 900mila metri cubi di gas al giorno. Le portate sono state limitate dalle infrastrutture di superficie, si spiega dal gruppo. Con i dati acquisiti si stima che il potenziale produttivo del pozzo, in produzione, sia fino a 3 milioni di metri cubi di gas e 800 barili di condensato al giorno. Eni proseguirà, assieme ai partner Bp e Total e in coordinamento con l'Egyptian Natural Gas Holding Company, la fase di studio delle opzioni di sviluppo di Bashrush, che sarà mirata ad

