Emma Marrone pubblica la chat privata con un hater: la reazione della cantante salentina [FOTO] (Di martedì 28 luglio 2020) Emma Marrone sempre nel mirino dei leoni da tastiera Da quando Emma Marrone è diventata famosa, quasi ogni giorno deve fare i conti con i cosiddetti leoni da tastiera che non finiscono mai di tormentarla. Questi haters attaccano lei e altri personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo con commenti vergognosi e con delle offese al vetriolo. Nelle ultime ore la cantante salentina, attualmente impegnata con X Factor, ha postato su Instagram uno scambio di messaggi social avvenuto attraverso una chat privato tra lei e un suo detrattore seriale. “Ecco a voi il fantastico mondo degli odiatori, dei criticoni, dei ‘so tutto io’”, ha scritto l’ex allieva di Amici in una Storia su IG. In poche parole ... Leggi su kontrokultura

