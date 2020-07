Emma Marrone pubblica la chat con l’hater: “Il fantastico mondo degli odiatori” (Di martedì 28 luglio 2020) Tra le varie battaglie che Emma Marrone combatte c’è anche quella contro l’odio online, piaga contemporanea di cui lei per prima è spesso vittima. Per una volta però, la cantante ha voluto rendere noto il comportamento di un suo follower, con il quale ha avuto uno scambio di battute al vetriolo. La conversazione privata tra Emma e il follower Emma Marrone contro gli haters: una lotta che sembra non poter finire mai. Uno di loro ha avuto “l’onore” di finire pubblicato, in forma anonima, nelle stories della cantante. La conversazione sarebbe cominciata con un riferimento all’album della cantante, “Fortuna”: “Coerente con quello che scrivi, “la fortuna non esiste”, poi con le corna al ... Leggi su thesocialpost

TicketOneIT : A causa dello stato d’emergenza dovuto al Covid-19, il tour di Emma Marrone nei palasport viene posticipato a maggi… - _whattheroso : Che dura la vita delle spie russe che si nascondono nel mio cellulare, costrette ad ascoltarmi ogni giorno mentre i… - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Ci sono persone e famiglie su persone e famiglie ma io ho scelto te @MarroneEmma ????????Emma Marrone - GuitarDaniele : Ci sono persone e famiglie su persone e famiglie ma io ho scelto te @MarroneEmma ????????Emma Marrone - yooitsmxttrxsh : la prima strofa della sigla delle witch è cantata da emma marrone ?? -