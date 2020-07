“Emigrare è facile e divertente”. Così gli influencer invitano i nordafricani a invadere l’Europa (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug – Emigrare non è mai stato tanto facile e divertente. Quasi un «gioco», come lo chiamano i trafficanti bengalesi che agiscono sulle coste libiche. È questo il messaggio che tanti influencer nordafricani stanno inviando ai propri connazionali, per invogliarli a fare rotta verso l’Europa. L’allarme è stato lanciato da un’inchiesta dell’Economist, che ha stilato il profilo di alcuni dei più famosi vlogger (o video-blogger) che stanno spopolando sui social. Uno di questi si chiama Zouhir Bounou, meglio noto con lo pseudonimo Zizou Vlogs, attivo su Youtube, Instagram e altri media per mostrare ai cittadini nordafricani come sia possibile emigrare illegalmente. L’Occidente idealizzato dagli influencer «I migranti ... Leggi su ilprimatonazionale

Maryljacb : RT @IlPrimatoN: Con tante grazie di trafficanti, scafisti e Ong - Fabmco : RT @IlPrimatoN: Con tante grazie di trafficanti, scafisti e Ong - RobyS1966 : RT @IlPrimatoN: Con tante grazie di trafficanti, scafisti e Ong - camposasco : RT @IlPrimatoN: Con tante grazie di trafficanti, scafisti e Ong - dodoellaa : Emigrare non è mai stato tanto facile e divertente. Quasi un «gioco», come lo chiamano i trafficanti bengalesi. È q… -

Ultime Notizie dalla rete : “Emigrare facile A fainâ internaçionâ. O mangiâ de Liguria diffuso in gio pe-o mondo Il Secolo XIX