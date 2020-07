Emergenza Coronavirus, il presidente Conte dal Senato: decisione ufficiale (Di martedì 28 luglio 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene in diretta dal Senato per comunicare agli italiani la decisione sull’Emergenza Coronavirus Coronavirus che continua a spaventare l’Italia ed il mondo intero. Nel resto del mondo i dati continuano a crescere in maniera preoccupante. Così come dichiarato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, adesso bisogna proteggere l’Italia. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in diretta dall’aula del Senato comunica la proroga dello stato d’Emergenza in Italia fino al 31 ottobre prossimo. Una decisione che arriva per l’imminente scadenza dello stesso stato ... Leggi su bloglive

