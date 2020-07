Elisa Isoardi, appello alla Clerici: “Non lasciare a spasso i cuochi che hanno lavorato con me” (Di martedì 28 luglio 2020) Sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, nel numero in edicola da martedì 28 luglio, Elisa Isoardi ha lanciato un appello alla collega e amica Antonella Clerici. L’ex fidanzata di Matteo Salvini ha chiesto alla 57enne di non lasciare a spasso i cuochi che hanno lavorato all’ultima edizione de La Prova del Cuoco. Com’è noto, dopo … L'articolo Elisa Isoardi, appello alla Clerici: “Non lasciare a spasso i cuochi che hanno lavorato con me” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

infoitcultura : Elisa Isoardi non sta bene | Il web in allarme : “Si vede che…” - infoitcultura : Elisa Isoardi al top | La ricetta sul web : ecco il segreto del successo - infoitcultura : Elisa Isoardi, la confessione senza precedenti sulla rottura con Salvini: 'Cosa siamo stati', la verità sulla rottu… - infoitcultura : Elisa Isoardi: “La Prova del Cuoco? Hanno provato a distruggermi”. E su Instagram incanta al naturale - infoitcultura : Elisa Isoardi: “Serve grande intelligenza per stare con me” -