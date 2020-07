Elio Sandri e il suo vino senza tempo (Di martedì 28 luglio 2020) Ho conosciuto Elio Sandri in una degustazione ad ottobre dello scorso anno. Allora mi colpì la sua riservatezza e la sua umanità. Mi ero ripromessa una volta tornata in langa di andarlo a trovare.Visitare la sua cantina non è cosa solita, lontano dalle Langhe moderne. Fuori mano, per convinzione. Raggiungerlo per le strade di Perno ha messo a dura prova la mia Smart presa a noleggio. Le curve a picco sui vigneti di Monforte richiedono un’alta capacità di concentrazione che entra in conflitto con la meraviglia che ti circonda e ti distrae: a sinistra il Castello di Castiglione Falletto domina la valle e a destra l’imponente Castello di Serralunga corteggia un anfiteatro verde.Il percorso che porta nelle vigne di Perno è un percorso che testa una “cittadina” nella sua volontà di conoscere, ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Elio Sandri Tappi hi-tech che diventano narratori del vino: ecco il “social summer tour” by Vinventions WineNews Tappi hi-tech che diventano narratori del vino: ecco il “social summer tour” by Vinventions

In un mondo del vino che evolve continuamente, anche le cantine guardano al futuro. E così, se il tappo di sughero resta un must, sono sempre di più le griffe del vino italiano che guardano anche a ch ...

In un mondo del vino che evolve continuamente, anche le cantine guardano al futuro. E così, se il tappo di sughero resta un must, sono sempre di più le griffe del vino italiano che guardano anche a ch ...