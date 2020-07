Elena Santarelli pubblica la foto del figlio Giacomo 2 anni dopo il cancro (Di martedì 28 luglio 2020) Elena Santarelli ha pubblicato una foto del figlio Giacomo, insieme al marito Bernardo, che è un inno alla vita ed alla speranza. Il bambino, che ha dovuto superare l’incubo di un tumore cerebrale, appare in forma smagliante, intento a giocare a calcio con il padre calciatore. Le parole sul marito Bernardo Corradi L’immagine ricorda quella che Elena Santarelli, all’epoca, pubblicò per annunciare la malattia del figlio: c’è Giacomo, fotografato di spalle, mentre gioca al mare. Questa però, è l’occasione di un post felice, ed il destinatario della dedica della foto è suo marito Bernardo. “Bernardo ... Leggi su thesocialpost

zazoomblog : Elena Santarelli la foto del marito e del figlio dice tutto dopo il dolore vissuto (Foto) - #Elena #Santarelli… - lamescolanza : Elena Santarelli, l'amore per Bernardo Corradi e il figlio Giacomo in una foto - Il Decoder - Ary1797 : RT @Radio105: 'Bernardo è il papà che desideravo per i miei figli, sempre un passo indietro a Jack ma pronto a parare tutto'? #ElenaSantar… - Radio105 : 'Bernardo è il papà che desideravo per i miei figli, sempre un passo indietro a Jack ma pronto a parare tutto'?… - zazoomblog : Elena Santarelli l’amore per Bernardo Corradi e il figlio Giacomo in una foto - #Elena #Santarelli #l’amore… -